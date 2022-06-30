台股重挫失守萬五關卡，不過台灣電價調漲，風電族群反倒成了避風港，世紀鋼(9958)受惠離岸風電水下基礎需求暢旺，已重獲外資懷抱，加上投信持續力挺下，周四股價穩在平盤，穩在月線之上，近5日也漲近9%，抗跌有撐。

台灣電價一口氣大漲8.4%，綠能更受到重視，世紀鋼、世紀風電(2072)積極布局，CIP於2018年以新台幣165億委任世紀集團總價承攬彰芳暨西島離岸風場62座水下基礎，透過規模經濟創造生產能量，強力協助世紀集團擴廠、投資本土供應鏈。本周哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風電計畫宣布，台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，即將於七月出海安裝。

對此，世紀集團董事長賴文祥表示，本土水下基礎供應鏈開拓歷程極為不易，世紀集團自2017年起開始承租台北港土地，由一片汪洋胼手胝足打造離岸風電水下基礎製造園區，投資也由最初開始規畫的40億元逐步增加規模，世紀集團目前已挹注超過新台幣130多億元投資本土廠房，包括世紀風電台北港廠房、世紀鋼觀音廠及雲林廠、世紀樺欣台中廠、投資大將作等，後續將額外注資數十億元進一步擴建新廠房及額外擴增產線，並投資供應鏈攜手合作，以確保後續其他遴選風場以至第三階段區塊開發風場的供貨順暢。

世紀集團董事長賴文祥亦表示，水下基礎本土產業鏈建構不易，絕非靠著彰芳西島一座風場的訂單就能一蹴可幾，而「準時供貨讓業主準時併網」是承包商的第一要務，雖然這幾年有新冠疫情的影響打亂進程，但世紀集團費盡千辛萬苦完成頭兩座本土生產的套管式水下基礎，後續也將陸續完成交付作業，世紀集團將會與業主力拚準時併網，以達政府達成今年度綠電裝置容量目標。