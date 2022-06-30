T1聯盟元年「阻攻王」桃園雲豹職業籃球隊戴維斯(Deyonta Davis)，以優異表現入選聯盟年度防守第一隊，雲豹球團今天同時宣佈已確定與他續約，期望新球季他能再度捍衛雲豹禁區，為球隊帶來更多實質幫助。

「DD」戴維斯上季季初雖因傷無法立刻給予球隊幫助，但傷癒歸隊後，出賽19場例行賽、平均上場31.9分鐘，繳出16.4分、14.2籃板、2.5阻攻、1.9助攻、1.4抄截全能數據，獲得評審青睞，入選年度防守第一隊，是雲豹不可或缺的禁區守護神。

雲豹總教練劉嘉發認為，戴維斯上季在本土的擋拆搭配，以及與整體球隊磨合的都表現得相當不錯，他說：「雖然DD季初受傷缺席了好幾場賽事，但在後續的比賽中，陸續恢復狀態找回感覺，不過我認為他在進攻端還可以發揮得更好，希望他趁休賽期間，能夠在美國持續訓練，把自己的狀態調適到最佳，往後回來跟球隊能有更好的搭配。」

戴維斯表示，感謝球隊給他很好的機會發揮，讓他在雲豹隊首年就同時獲得阻攻王及年度防守第一隊，也很高興能夠回歸桃園雲豹，對於下季的期許則是在防守端維持身手、進攻端調整到更佳狀態，並與隊友並肩作戰，朝著衝擊季後賽的目標前進。