跨國旅遊自2020年新冠肺炎疫情爆發後遭受嚴重衝擊，台灣與韓國疫情前2國互訪達245萬人次，疫後爆減9成以上，也導致許多國際活動及交流中斷。台韓雙方睽違3年後，今日排除萬難，再度舉辦「第35屆台韓觀光交流會議」，也是疫後時期首度國際觀光交流活動，期待2國盡速達到互訪300萬人次的目標。

台韓觀光交流會議為雙方民間觀光組織台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）自1974年共同發起，每年輪流在台灣及韓國舉辦。第35屆台韓觀光交流會議原規劃在2020年8月召開，因受全球疫情發展影響，考量防疫安全，經由交通部觀光局、台灣觀光協會與中央流行疫情指揮中心透過多次溝通協調，終能順利於2022年6月30日重新召開。

台韓雙方代表共約100人出席會議，聚焦如何重啟疫後旅遊互訪，並就疫後旅遊形態及趨勢變化下、政府政策及產業轉型調適進行交流。

台韓互訪於2017、2018年各突破百萬人次，2019年互訪達245萬人次，創歷史新高。交通部觀光局在疫情期間，仍不斷進行國際宣傳，會議中釋出2支最新宣傳影片，採詼諧反差手法，首播美食篇及文化篇，傳遞台灣吃不完的美食與看不盡的多元文化，以吸引韓國旅客於邊境開啟後首選台灣。