大地酒店藏書閣是其經典標誌。（大地酒店提供）

大地酒店復刻皇太子金錢火雞。（大地酒店提供）

大地酒店為承襲酒家文化的精神與內涵，結合在地小農用心栽培的作物，推出桶柑八寶甜米糕。（大地酒店提供）

大地酒店北投宴酒家菜是10人桌席菜色之一。（大地酒店提供）

頂級飯店大地酒店此次參與經濟部工業局委託設計研究院進行的「T22-設計振興地方產業計畫」，由奇岩一號主廚團隊使用北投在地小農蔬果入菜，設計出期間限定的「奇岩溫泉宴」，重現從日治時代裕仁太子訪台時的「酒樓菜」，再到台灣光復後演化的「酒家菜」，不僅復刻出過往北投的飲食文化，更承襲當時的人文精神，昇華成一道道經典佳餚，透過舌尖品味老北投的故事與滋味。

T22計畫另推出僅限量300份的「北投宴」限定禮盒，將產地直送的農產品變身為精緻美味的甜品，大地酒店並將其富有質感與特色的禮盒包裝入住房專案，搭配深度文化導覽與特色手札五感體驗北投。

大屯火山醞釀出北投的溫泉，讓北投從日治時代就受到重視與開發並成為台灣四大名泉之一， 然而「酒家文化」就是在這歷史背景中的仕紳貴族聚會衍伸發展，「酒家菜」不僅深受日本風情影響，更在時間中不停蛻變，至台灣光復後於北投自成一格。酒家菜是用以專門招待貴賓的社交料理，為展示出主人家的格調與重視，整體必須呈現出氣派非凡的排場、繁複華麗的雕花擺盤，與費工耗時的精緻料理。

大地酒店為此活動特地設計出「北投文化饗宴」住房專案，讓來到北投的旅人，不僅止於泡白磺泉跟欣賞風景，而是可以透過聆聽導覽員的詳細解說，在穿梭公園與巷弄交錯之間，用雙眼找尋出日據時代所留下的歷史痕跡，以及融合台灣生活風情後的景致；在步行之中隱隱嗅到空氣中帶有淡淡硫磺的北投味道；以雙手感受由台灣師傅手工製作「北投宴」限定禮盒的心意；更可以優惠加購品嘗「奇岩一號」限定推出的「奇岩溫泉宴」酒家菜宴席或是單點料理。