光寶集團爆發內線交易案，創辦人宋恭源的女性友人單雅文，偷聽到宋講電話後，利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案行內線炒股，台北地方法院考量她偵查中即坦承犯行，繳回犯罪所得，依違反證券交易法內線交易罪判刑2年，宣告緩刑3年，應向公庫支付300萬元，可上訴。

同案被告，單雅文妹妹單蕙文判刑1年7月，緩刑2年，應向公庫支付30萬元；駐日大使謝長廷大舅子、怡德公司負責人游明昌被依違反商業會計法判6月得易科罰金之刑，緩刑2年，須接受法治教育2場次。

2019年4月，宋恭源旗下敦南科技與美商達爾科技議定，由達爾收購敦南全部股份，收購案將再在同年5月27日通過，同年8月9日併購案被公告於公開資訊觀測站，屬上市公司重大訊息。

宋的女性友人單雅文、單蕙文姊妹，卻在同年5月27日至8月10日禁止交易敦南股票期間，於是在同年6月21日至7月4日間、7月2日至7月31日間，進場買賣股票，合計不法獲利5985萬7195元；單蕙文則以同樣方式在6月28日至8月7日間進場，藉此不法獲利339萬2440元。

宋2021年遭檢調搜索約談，但宋始終否認涉案。北檢調查時，單雅文供稱，她是在2019年4月下旬某日，無意間偷聽到宋恭源跟達爾在電話中討論併購案，通知妹妹單雯文，姊妹進場買賣股票，合計不法獲利5985萬7195元；單蕙文則以同樣方式在6月28日至8月7日間進場，藉此不法獲利339萬2440元。

北檢3月11日偵結，認為宋恭源6人罪嫌不足，將宋恭源6人予以不起訴處分，至於單雅文姊妹則依違反《證券交易法》起訴，因單雅文、單蕙雯姊妹均已認罪，並各自繳回犯罪所得5985萬7195元、339萬2440元，建請法院減輕其刑。