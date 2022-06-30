錦鯉產業開發客源結合大學設計文創產品貼近年輕人。(呂筱蟬攝)

桃園市錦鯉產業曾經蓬勃發展，卻因養殖環境與產業沒落，至今只剩屈指可數的錦鯉場，龍潭區三和青創基地內的佳河錦鯉園業者黃承紹培育多達40多種龍鳳錦鯉新品種，透過青年事務局社區與設計人才媒合，由中原大學商業設計系學生開發出錦鯉襪、抱枕、「魚」傘、御守、門簾、龍潭茶聯名包裝等創意商品，將傳統錦鯉產業用不同方式推廣給年輕族群。

黃承紹因為大伯養錦鯉，耳濡目染之下也對養魚有濃厚興趣，早期他養食用魚，後來台灣養殖錦鯉曾盛極一時，從日本引進種魚後，他與自己養的錦鯉交配，成為可在魚缸裡飼養的新品種龍鳳錦鯉，魚鰭長在水中飄逸特別迷人。但養錦鯉並非一帆風順，不少客人只欣賞不買魚，目前除積極推廣親子遊程以外，也面臨客群開發問題。

為協助解決困境，中原商設系老師黃文宗帶領碩士生開發文創商品，設計者粘婉芸以「鯉躍龍門」、「如魚得水」等吉祥語設計御守及口罩，以錦鯉花紋為構想，搭配水紋、祥雲等符號意象呈現；柯柔瑄為了讓更多人認識錦鯉的種類，以「錦鯉圖鑑」為設計概念，將10種常見與稀有的魚種印製在T恤及提袋上。另外還有林暐娟以龍潭魯冰花與茶花發想設計出錦鯉襪，一款穿上去腳會變成錦鯉，另一款則是腳被錦鯉吃掉，非常逗趣。

大學部一年級學生則融入龍潭客家意象，以「錦鯉花布」為題各自發想創意，最後選出優選設計製作成抱枕、衣服、手提袋、飲料提袋、「魚」傘等成品。

三和青創基地執行長廖緗翎說，中原師生在色彩應用上結合文創概念進行發想，讓大家看到各式不同於以往死板的錦鯉造型意象，未來希望這些設計量產成為龍潭區獨一無二的伴手禮。