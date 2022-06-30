ㄘ大陸「國防部發布」官微消息，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校6月30日下午主持國防部例行記者會，針對美國防部長奧斯汀近日表示，中美防長近期在香格里拉對話會的會晤，是中美兩軍建立溝通管道的重要一步。美《外交政策》雜誌稱，五角大廈希望對中國開設更多熱線，美方正尋求在美防長、美軍參聯會主席、美軍印太總部司令與中方官員之間建立更好的溝通管道。對此，譚克非強調，目前中美兩軍溝通管道暢通，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。

譚克非指出，中國國務委員兼國防部長魏鳳和近日在「香會」期間與奧斯汀會談。雙方認為，兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧。

譚克非稱，關於美方希望增設對華熱線，長期以來，中美兩國防務和軍隊領導通過國防部直通電話等管道保持著溝通交流，這為雙方增進理解、管控分歧、避免誤判發揮了重要作用。目前，兩軍間的溝通管道是暢通的，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。

譚克非說，一段時間以來，美方抱持冷戰思維，推行集團政治，為了一己私利，拉緊雙邊軍事同盟、拼湊美英澳三邊安全夥伴關係、兜售「四方安全對話」機制、強化「五眼聯盟」等等，針對中國的意圖十分明顯。

當前，中美兩軍關係處於重要關口，下步兩軍還有一系列對話和交往活動。敦促美方摒棄冷戰零和思維，與中方相向而行，以實際行動為兩軍關係健康穩定發展創造有利條件。