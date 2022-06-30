1名女網友在《爆廢公社》發文，她不滿外送員在等餐時坐上老闆的重機遭老闆公審，雖然外送員確實不對，但老闆因為此事公審對方，很有可能會讓外送員沒工作，貼文一出，引起兩派網友們爭論不休：「公審是有點嚴重」、「看每個人的底線吧」、「別人東西不要亂碰這不是基本道理」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，一位店家老闆不滿自己的重機遭等餐的外送員「試坐」，將監視器畫面截圖PO網公審外送員，原PO看到，她氣的發文怒罵：「外送員不對，但不該被公審」。

原PO不滿寫下，老闆太不善良了，雖然是外送員不對，但發文公審是想害外送員沒工作嗎？她在文末詢問大家：「路上民眾坐在別人機車上都沒見其他路人拍照公審，是因為外送員本來就應該要被公審，還是因為重機恨貴不能亂坐？」

文章曝光後，吸引大批網友們留言：「公審是有點嚴重，但是誰坐我車我也會不爽，當下就會叫他下來」、「這個不予置評，看每個人的底線吧」、「老闆這樣只是雞腸小肚了」、「店家是沒必要這樣公審，但是說真的，因為好奇想去試坐也不好，萬一不小心弄損人家的車，對他也不好」。

也有人認為：「私人財物，亂動就不行，你真的喜歡，可以詢問車主吧」、「跟是不是外送員一點關係都沒有，騎別人車就是不對」、「第一個層面，你好像也公審老闆了，第二個層面，我沒看到老闆的文，看到你的文，你幫老闆擴大公審外送小哥哥了」、「別人東西不要亂碰這不是基本道理」。