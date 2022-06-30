台南市教育局今天宣布，7月1日起適度放寬國小校園管制措施。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增3363例，市長黃偉哲說，疫情趨勢緩步下降中，希望下周可以降到3000例以下。隨著全台新冠肺炎確診案例數每日下降，疫情明顯趨緩，因應暑假到來，台南市教育局今天宣布，7月1日起適度放寬國小校園管制措施，比照現行國高中校園開放原則，戶外場地將依學校公告時段開放使用及借用。

台南市的國小校園從4月23日起，即因應疫情升溫而禁止對外開放，教育局指出，當時考量國小學童尚未施打疫苗，因此，僅開放國高中戶外活動空間於非教學時段供社區民眾運動，如今，國小生已超過83％施打過1劑疫苗，且台南疫情也已漸舒緩，因此，7月1日起，高中以下校園適度開放。

教育局指出，高中以下校園室內場地除公務目的以外，仍不開放使用及借用；戶外操場、球場及室外運動場館開放時段，原則為上午5點至7點30分、下午5點至晚上8點30分非學生活動時段，惟各校仍得衡酌實際狀況及場地屬性調整開放時段，假日由各校自訂。

教育局長鄭新輝指出，學校開放戶外場地時，應妥善規畫民眾通行動線，避免民眾進入教學區，也呼籲民眾入校仍應落實戴口罩、量體溫、消毒，做好自主健康管理；借用學校場地應配合學校訂定規範，如違反且經勸導後未改善，必要時學校得暫停借用及開放。