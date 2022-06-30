半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）今（30）日宣布，旗下子公司新加坡愛德萬測試已與新加坡理工學院（SP）策略結盟，將共同成立測試工程中心（TEC），目標強化並提升東南亞地區半導體測試工程師的測試開發與產品特性檢測能力。

此次合作為愛德萬測試首次與新加坡高等學府（Institute of Higher Learning）攜手，雙方不僅要為新加坡半導體測試工程師的培訓與養成做出貢獻，還要協助東南亞地區精進未來所需技術能力，成為推動半導體產業成長的關鍵引擎。

雙方將研擬全新計畫，目標提升職場準備度，並為半導體產業打造專門的人才生態系，共同為「職前訓練」（PET）學生和「持續教育與訓練」（CET）學員設計實作學習課程，課程規畫方面將著重半導體測試，提供各年齡層學員最新、最實際的產業相關知識，藉此為東南亞地區建立堅強人才庫。

作為合作項目之一，愛德萬測試提供最先進的測試系統V93000與M4841分類機，能在工程開發和量產製造階段支援各式元件測試應用，也是推動測試現場自動化與智慧製造的關鍵。學員能在業界專家的督導下，親身操作系統與測試應用，藉此累積相關知識和實作經驗。

新加坡愛德萬測試執行董事暨執行長Ricky Sim表示，此次十分榮幸能與新加坡理工學院攜手，一同支持產業技術培訓計畫。公司對此次合作傾注熱忱，盼能為整個半導體價值鏈奠定基礎、創造價值。

新加坡理工學院校長暨執行長Soh Wai Wah指出，隨著半導體設計日趨複雜、市場壓力倍增，為了精進製造與測試能力，使產品符合先進運算效能要求與電容標準、促進技術突破，具備優良技術的半導體測試工程師勢必扮演更重要角色。

Soh Wai Wah表示，在與愛德萬測試結盟後，雙方將能一同努力擴大和強化地區人才庫，提供半導體企業所需的專業能力，幫助產業以顯著的競爭優勢，在急速成長的數位世界中拓展企業版圖。