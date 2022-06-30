儘管高通膨正加重消費者負擔，周四公布的數據顯示，德國五月零售銷售仍微幅增加。

德國聯邦統計局說，五月零售銷售較前一個月增加了0.6%。而路透調查分析師的預測為增加0.5%。

儘管整體零售銷售有增加，但由於食品雜貨價格明顯上升，食品的零售出現月減0.6%。

而先前發生更為嚴重的是，四月的食品零售銷售大幅的月減7.7%，為自1994年開始編制該數據以來最糟表現。五月的數據算是跌勢放緩。

五月非食品的零售銷售為月增2.9%。紡織品、服裝、鞋類和皮革製品的銷售尤為強勁，月增率為10.6%。

周三公布的資料表明，德國六月通膨意外下跌，從前一個月的8.7%降到8.2%，但是仍在高位水準。

德國Hauck Aufhaeuser Lampe銀行首席經濟學家Alexander Krueger表示，通膨的恐慌，持續讓消費者感到心寒。目前仍不清楚，信心反轉力量將從哪個地方出現。