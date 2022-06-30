郭正亮揭:今年7~8月難過了

經濟部日前調漲電價，並說明台灣電價跟全球比起來算低。前民進黨立委郭正亮認為，比這個沒有意義，因為民眾的錢已經補貼在裡面了；他並直言，調漲電價後，接著是工資上漲，最後就是經濟衰退，大家一起過苦日子，且今年7、8月狀況一定很多！

對於經濟部認為台灣民生用電的電價是全世界到數第4低，工業用電是全世界倒數第6低，前民進黨立委郭正亮30日在中天新聞表示，這是納稅人補貼的，所以民眾的錢已經在裡面了，所以沈富雄也認為比這個沒有意義，要比的是1度成本多少？這樣才是比「電的競爭力」。

郭正亮分析，進口能源的成本可能相同，但是發電1度的成本可能不一樣。 很多要考驗技術，因為電無法儲存，儲存成本太高了，發電的當天沒用完就沒了。台灣上週用電衝到4千萬千瓦，比台電預期提早2周，備載只有5 %，所以三不五時這裡一千戶停電、那裏一千戶停電。「老鼠跟鳥都放出去了！」主持人笑問還有什麼？「壁虎」郭正亮笑答，且今年7、8月狀況一定很多！

郭正亮直言，通貨膨脹只有兩樣最恐怖，一是能源，另一是工資！這兩個只要漲，通膨一定惡化，這兩個誰都躲不掉，是「漲價之母」、「通膨之母」！通膨之後一定是要求加薪，最後就是經濟衰退，大家一起過苦日子，連參選人也喊今年有夠難募款。美國悲觀論者甚至認為只有股市崩盤和經濟衰退可以把通膨打下來，這等於同歸於盡，大家逃命。