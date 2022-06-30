想吃牢飯？高雄市美濃區57歲劉姓男子前天晚間喝酒後騎機車到派出所「自投羅網」，向警方表明自己酒駕，來給警方辦，但卻開出不要查扣機車的要求，當場「魯」警察1個多小時，還宣稱認識某市議員，最後拒絕酒測，警方只好對他開出18萬元罰單，並當場查扣劉男機車。

警方表示，6月28日晚間11時，美濃區一名喝酒醉劉姓男子騎機車到旗山分局美濃分駐所，向警方表示，「我酒駕，來給你們辦！」警方見他全身酒味，經調閱監視器比對無誤，打算施以酒測時，男子卻突然反悔，強調不扣車輛才願意接受酒測，當場「魯」警察1個多小時。

警方調查，該名劉姓男子是地方上治安顧慮人口，劉男供稱當天是在住家自己一個人飲酒，從中午開始一直喝到晚上，喝了2瓶啤酒，到了夜間11時竟然大搖大擺地騎著機車，到旗山警分局美濃分駐所，值班員警見他胡言亂語，又聞到劉男身上濃厚酒味，詢問他是否需要協助，想不到劉男竟向警方表示「我喝酒騎車，來給你們辦酒駕」。

正當員警準備對劉男進行酒測時，劉男卻又失控反悔、不願配合檢測，隨後更作勢要攻擊員警，員警只好對他實施管束，以保護其安全，劉男也在逐漸酒醒，才發現自己酒醉竟跑到派出所「自投羅網」，面對員警對他實施酒測，堅持拒絕受測，警方最後只好對他開出拒絕酒測18萬元的高額罰單、吊銷駕駛執照及道路交通安全講習外，所騎乘的車輛也當場遭到移置保管，牌照更須吊扣2年，讓劉男當場傻眼。

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