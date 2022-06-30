日本腕表品牌精工表（Seiko）昨日發表夏季新品，PresageSharp Edged新銳系列融入日本傳統工藝與文化，表盤採用日本平安時代傳統和服印花和浮世繪上常見的麻葉圖案，Presage Style 60’s系列則融入復古風，精緻的弧形表鏡和表圈打磨，重返日本工業快速崛起的60年代，在眾多腕表品牌獨樹一幟，走出全然不同的風格與樣貌。

SEIKO Presage Sharp Edged系列開芯表款，表盤有日本傳統麻葉圖紋，3萬1000元。（SEIKO提供）

Presage Sharp Edged新銳系列腕表總共有5款，獨特的麻葉圖案表盤設計為一大特色，由於其旺盛的生命力，在平安時代有著平安與健康的意寓，款式有開芯式機芯、多指針面盤和限量GMT腕表等。

SEIKO Presage Style 60’s 系列充滿復古風，搭載新機芯，1萬8000元。（SEIKO提供）

體驗日式美學的SEIKO Presage系列今年走復古風，旗下新登場的Syle 60’s系列腕表重新複刻60年代的「Crown Chronograph」，從現代審美觀重新詮釋當年迷人的古典風貌，但功能再升級，搭載4R57全新機芯。