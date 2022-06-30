公所請到3位前鄉長回娘家，與現任鄉長林茂盛在舊公所前拍畢業照。（取自新港鄉公所臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉公所既有廳舍啟用至今47年，經結構技師判定有安全疑慮，公所決定異地重建，日前花費1億5000多萬的新建廳舍已完工，近日公所除忙著搬家，還請到4位前鄉長回娘家，在舊公所前拍畢業照，6日新公所正式啟用當天，還會與姐妹市日本飛驒市跨國連線，一同為飛驒市藝術展出揭牌。

舊新港鄉公所就位在新港奉天宮前大街上，隨著業務的年年增長，空間早已不敷使用，加上有結構安全疑慮，經爭取重建後，2018年獲行政院前瞻基礎建設計畫經費上限1億元經費挹注，加上公所自籌配合款4615萬元，2020年動工建新廳舍，下周一7月4日全員進駐新公所辦公。

考量許多公務員在舊公所工作2、30年，公所也特別邀請4位歷屆鄉長及地方民代在舊公所前拍「畢業照」做為留念，不少公務人員更顯得離情依依，至於搬新家後，舊公所要何去何從？公所主祕林文淵說暫無規畫，擬交由下屆鄉長來決定。

林文淵指出，新辦公廳舍是4層樓建築，內部空間是現有的2倍，除戶外空間可提供民眾休憩使用，一、二樓也分別規畫出飛驒市展區和新港當地藝術家作品展區，充滿濃濃藝術風情的洽公空間在縣內十分少見，尤其為豐富飛驒市展區，飛驒市官方和當地友人還寄來一貨櫃的藝術展品，6日當天飛驒市長、議長還會透過視訊連線，一起為展區跨國揭幕，展現台日友好情誼。