第4屆台中市精品咖啡評鑑結果14日出爐。（陳淑娥攝）

第4屆台中市精品咖啡評鑑結果30日出爐，今年共41支咖啡參賽，由云端有機莊園林怡均勇奪特等獎；出雲山莊賴雲鈴及四角林咖啡莊園拿下頭等；雪山林道咖啡莊園、有機龍咖啡生態園區、林美江獲得金質獎。台中市農會將於7月8日舉辦得獎咖啡豆品嘗會。

副市長令狐榮達今日出席頒獎典禮表示，台中市農業局與台中市農會積極輔導台中咖啡農提升栽種技術，並建立精品咖啡評鑑制度，今年已是第4屆評鑑活動，此次參賽的咖啡豆分數都超過80分，皆屬精品咖啡等級，盼藉比賽加強推廣行銷。

令狐榮達表示，中市咖啡種植面積約47公頃，年產量達約32公噸，產地集中在東勢、和平、新社、太平及后里等區，登記有案的咖啡農約為104名，共計4個產銷班。感謝台中市農會鼓勵咖啡種植和推廣，藉由咖啡農經驗交流分享，強化咖啡豆口感與香氣的深度與層次，並提高咖啡產業經濟效益；另今獲獎咖啡豆將安排於11月18日至21日在台北南港展覽館「2022台灣國際咖啡展」進行展售。

台中市農會總幹事林育葦說明，此次評鑑因受到COVID-19疫情影響，改採評審分區線上同步視訊評鑑，評審個別於獨立工作室完成所有參賽者杯測評分，並於統一設定的線上杯測系統即時回傳計算成績。獲獎咖啡豆預計於7月8日在台中舉辦分享會，會中將邀請專業咖啡評鑑師及得獎農民分享心得與介紹咖啡風味，因得獎咖啡豆數量有限，僅開放25個名額事先報名，報名費500元，資訊可至農會粉絲頁查詢。

行政院農委會茶業改良場長蘇宗振表示，台中市咖啡種植雖然起步較慢，但後續發展很快，今年參加評鑑的咖啡豆，不但都是80分以上，而且分數很難分出高下，要小數點第二位才分得出勝負，顯示出今年培育出的咖啡豆都很均質、也都很優秀，鼓勵消費者多多採購，買到賺到。

農業局說明，評審皆由具有美國咖啡品質學會CQI Q-Grader認證的專業杯測師組成，評鑑過程先依SCA生豆篩選標準進行生豆物理篩選檢測，樣品烘焙則委由指定烘焙師進行烘焙，烘培後參賽樣本派送至評審指定場所。評審杯測器具設備，如杯測碗、磨豆機、水質（波爾水）、水粉比等杯測條件使用統一規範，通過生豆物理篩選檢測樣本，採兩輪篩選制，杯測80分以上為通過評鑑的標準，遇同分狀況從單項平均給分高下定順位，先比風味，再比平衡及綜評。

台中市農會指出，經專業評審委員仔細品嚐評分後，今年由云端有機莊園林怡均勇奪特等獎，另頭等獎為出雲山莊賴雲鈴與四角林咖啡莊園，金質獎為雪山林道咖啡莊園、有機龍咖啡生態園區與林美江，以及精品獎出雲山莊等35名。特等獎、頭等獎及金質獎頒發獎牌及獎金各1萬5000元、1萬元及5000元，評鑑成績以線上直播公布，詳細得獎名單及直播內容可於台中市農會臉書專頁(https：／／m.facebook.com／taichungfarmers) 查詢觀看。

今日評鑑活動，包括令狐榮達、農業局副局長蔡勇勝，農委會茶業改良場長蘇宗振，台中市農會總幹事林育葦、理事長劉正銘，石岡區農會總幹事張東海、中寮鄉農會總幹事林裕堂、魚池鄉農會總幹事王威文、芬園鄉農會總幹事黃翊愷、松山區農會總幹事王順發、水里區農會前總幹事張啟荃、彰化市農會總幹事白閔傑等均出席。