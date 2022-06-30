投資人雖然早知道在經歷了這兩年新冠疫情帶來的混亂後，2022年將迎來一段顛簸的旅程，但萬萬沒想到迎來的卻是全球有史以來最動盪的上半年。

上半年全球股市表現有多糟，可以從這兩項指標得知，首先，MSCI涵蓋47國的世界股票指數MSCI International ACWI Price Index創下了1990年設立以來最大的上半年跌幅。

與此同時，向來被視為是全球借貸市場的基準與艱難時期的首選資產—美國10年期公債，創下自1788年以來最糟的上半年表現。

今年上半年，俄羅斯入侵烏克蘭使本就因為疫情期間的供應鏈中斷而快速升溫的通膨如火上添油，迫使全球主要央行提高政策利率。

這一波升息趨勢導致全球股市跌掉13兆美元、日圓急貶15.5%、義大利債市遭遇歐元區危機以來最嚴重的崩跌，以及大宗商品價格創下第一次世界大戰以來最強勁的漲勢。

除此之外，俄羅斯遭全球金融體系剔除、該國的主權債信評等遭到有史以來最急劇的調降、加密貨幣和大型科技慘遭屠殺，以及對經濟可能陷入衰退的不安情緒不斷惡化，在上半年都給全球股市帶來極大的壓力。

William Blair新興市場債投資組合經理Daniel Wood表示，這幾乎是一場「完美風暴」，波動性已經破表。

今年上半年，新興市場債亦創下史上最糟的表現。

當全球經濟擺脫防疫封鎖，以及全球最具影響力的央行美國聯準會開始認真考慮升息時，這齣大戲就拉開了序幕。推動全球借貸成本的美國10年期指標公債殖利率從不到1.5%立刻躍升至1.8%，僅在1月份就使MSCI世界股票指數下跌了5%。

目前美國10年期債息已經升至3.1%，更在5月飆破3.2%大關，創下2018年11月以來新高，緊接著美股下跌了20%，陷入熊市。目前美國的通膨率屢創40年新高，聯準會料將走上自1994年以來最激進的升息進程。

根據德銀提供的數據，美國公債價格已經下跌逾13%，創下1788年美國憲法通過以來最大跌幅。而在歐洲央行即將啟動十多年來的首次升息之前，義大利公債價格已經大跌25%。此外，新興市場債已下跌近20%。

今年上半年美元表現強勢，美元指數半年來上漲9%，兌日圓更大漲15.5%，使日圓跌至1998年來新低。

此外，近來TerraUSD和Luna兩大「穩定幣」崩盤，以及比特幣本季暴跌55%，都重創了加密貨幣市場。

上半年全球金融市場的劇烈波動，常與大宗商品市場大漲脫不了關係。石油和天然氣價格在上半年分別上漲50%和60%，使全球通膨之火燒得更旺。

原油價格創下2009年以來最大的上半年漲幅。

除此之外，小麥和玉米價格在上半年分別上漲20%和30%。美國銀行預估整體大宗商品市場正邁向1915年以來最強勁的一年。

惟通膨居高不下和央行大舉升息引發經濟可能陷入衰退的擔憂，自3月之後，銅價急跌了近20%，創下2020年初新冠疫情爆發以來最大單季跌幅，鎳價和鋅價亦分別下跌20%和25%。

美國銀行大宗商品分析師Michael Widmer表示，股市波動可能加劇，主要是因為供應受限，接下來6個月問題尤其大。

但也有人認為沒那麼悲觀。例如中國股市從波段低谷上漲了近20%，距離牛市僅一步之遙。

德銀分析師im Reid表示，今年美國標普500指數在上半年重挫近20%，但在此之前，該指數有五次創下最糟的上半年表現之後，緊跟而來的都是大幅反彈。按照這五大上半年跌幅排列，標普500指數在1932年上半年下跌45%，下半年即大漲了56%。1962年該指數上半年下跌22%，下半年則上漲17%。1970年上半年跌19%，下半年漲29%。1940年上半年跌17%，下半年漲10%。1939年上半年跌15%，下半年漲18%。