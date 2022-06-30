財政部公布《2020年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》全台灣最富有的里仍是新竹市東區關新里，平均所得突破300萬元，達到301萬元，中位數則是249.2萬元。

而台北市士林區永福里平均所得285.4萬元，居次，但是值得注意的是，中位數卻只有65.8萬元。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，永福里多數是別墅群聚，許多富豪居住，拉高當地的平均所得。

另外，高雄市左營區的自立里只有2戶，卻平均所得高達270.7萬元，成為最富里的第三名。

新竹縣的中興里平均所得為239.3萬元居於第四，中位數則是158.4萬元；而東平里則是平均237.8萬元，中位數183萬元，擠入前五名。

專家表示，雖然2020年已經有疫情，但是因為缺工、缺料等問題也逐步顯現，使得高科技產業仍先當活絡，因此也帶動科技新貴的所得，讓「新貴」們的平均所得再度攀升。