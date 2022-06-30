新北市三重在昨(29)日凌晨發生民宅火警，造成57歲的葉姓屋主及其6歲外孫傷重不治，而男童母親原先已逃出火場，後來又衝回屋內要救兒子，警消救出時一度失去生命跡象，送醫急救後雖恢復心跳，但仍持續昏迷，目前在加護病房與死神拔河；今(30)日在大火中倖存的阿嬤帶著法師到事故現場招魂，場面十分哀悽。

這起火警發生在新北市三重區大同南路一棟3樓加蓋的透天民宅，29日凌晨0時許，2樓突然起火，因現場堆放雜物，火勢迅速蔓延；火警發生後，睡在1樓的女屋主葉姓阿嬤率先逃出屋外，隨後男童母親也順利逃生，但她眼見火勢不斷蔓延，竟又衝回屋內企圖營救兒子，卻也因此身陷險境。

警消獲報後趕抵現場救援，其中葉姓屋主以及其6歲外孫傷重不治，而男童母親被發現時，緊緊抱住兒子，現場一度無生命跡象，緊急送醫救治後雖成功恢復心跳，但她不僅遭到嗆傷，全身也有高達90％的二度燒燙傷，目前仍持續昏迷，在加護病房與死神拔河。

獨自倖存的男童阿嬤今帶法師返家進行招魂，阿嬤獨忍傷悲全程不發一語，法事全程約20分鐘，結束後阿嬤便獨自離去，場面令人鼻酸。