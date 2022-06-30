鄧馨庭創立「愛與希望兒童之家」希望能得到大眾的支持，共同幫助許多弱勢兒童，使他們能平安長大，接軌社會回到正常生活。（鄧馨庭提供／崔正綱高雄傳真）

鄧馨庭與田安克是全台唯一收寄養、監護極重症兒童，並同時創立兒少安置機構的跨國婚姻夫妻，專門收重度自閉、腦麻等特殊兒童，幫助他們有家庭生活；自己家中也收養2位中重度腦麻女童，鄧馨庭將她們帶回家照顧，提供愛的家庭環境，陪伴她們成長。不幸的是，因長期募款不順遂，導致兒童之家財務捉襟見肘，鄧馨庭望能得到大眾的幫助，繼續運作兒童之家。

鄧馨庭與田安克兩人從事教職，原先在菲律賓幫助貧困兒童讀書，2013年到土耳其大學教書時，親眼見當地敘利亞難民攜眷逃亡，過著艱困的日子，於是自掏腰包幫難民們度過困境。夫妻回台灣後，透過社會局遇見重度腦麻2歲女童「橙橙」，將她從養護之家帶回家照顧，並萌生拯救受虐、重症等弱勢兒童的想法。

「橙橙」原本是一位健康、可愛的小孩，但是因父親吸毒成癮，情緒逐漸變的暴躁，一見到橙橙哭鬧就會對她拳打腳踢，有一次打到橙橙大腦受到重創造成極重度腦麻，全身癱瘓、吞嚥困難，社會局介入後想移送到兒童之家，但是兒童之家拒收，所以最後送去養護之家。

鄧馨庭夫妻除了收寄養、監護2位極重度腦麻女童外，還在左營區翠華路創立「愛與希望兒童之家」，專門收受虐致重殘的兒童，如今已經收了4位兒童，2位自閉症、1位燒燙傷、1位唇顎裂的兒童，7月底還有1位中度智能障礙的兒童要送進來。

其中，受到燒燙傷「Yvonne」，因為學習遲緩，大小便失禁，情緒失控會常常尖叫打人，養父當初寄養Yvonne時，疑似情緒失控下用熱水潑Yvonne，造成身上嚴重燒燙傷，愛與希望兒童之家透過社會局轉介，將Yvonne接到兒童之家照顧。

鄧馨庭回憶道，一開始這些孩子送到兒童之家時，每一位都性格乖僻、行為脫序。還有一位曾經在大廳大小便，再將其塗抹在牆上，當天就有一位教保員受不了辭職了，而如今每一位都經過教保員細心、耐心的照顧下，都能夠過上正常的生活，還會幫忙做家事、學習彈鋼琴、看圖說故事、跟教保員道早安說謝謝，種種行為令鄧馨庭夫妻非常欣慰。

但由於疫情嚴峻，百業蕭條下，許多人紛紛失業，三餐找不到著落，而鄧馨庭兒童之家更是雪上加霜，由於秉持著「小家」制度，符合社會局1比3的照顧比，24小時3班制保姆，讓每位兒童都能受到愛的照顧，但是由於兒童之家長期募款情況不順遂，使夫妻甚至變賣自己的房產跟賓士轎車，來貼補兒童之家用，鄧馨庭希望能得到大眾的支持，共同幫助許多弱勢兒童，使他們能平安長大，接軌社會回到正常生活。