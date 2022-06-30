NCC昨（29日）公告《數位中介服務法》草案，臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台都將被納管，消息一出除了引起各界議論紛紛，國民黨台北市議員王鴻薇更痛批：「言論自由已死！」

王鴻薇今（30日）在臉書以「言論自由已死，NCC黑手伸向臉書、YT！」為題，痛批未來「只要你我在網路上批評政府、質疑政府，甚至是質疑民進黨，只要政府單位認定有疑慮，還沒經過法院裁定，就可以加註警語，形同實質的言論審查！」

王鴻薇直言，蔡政府上台以來，頻頻以《社維法》箝制言論，被送辦的民眾逐年攀升，「現在更是直接不演了，直接立一個法，讓蔡政府可以合法的進行言論審查！」

王鴻薇也提到，中天因為強力監督蔡政府，就被NCC以各種藉口和手段強行關台，創下民主國家的惡例。她質疑：「下一個被關的會是誰？台灣人會不會以後連臉書、YouTube都沒辦法用了？」也痛批蔡政府「利用網紅、網軍、側翼治國眾所皆知，而現在等於是要建立正規部隊來控管網路了」，「悲哀！言論自由已死！」