陳立農精彩舞蹈表演嗨翻全場。（野火娛樂提供）

陳立農（中）與導師坤達、Ella、王子開心合照。（野火娛樂提供）

陳立農（右）跟選手小孩（左二）相見歡。（野火娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》日前首場演唱見面會人潮塞爆西門町廣場，粉絲身穿各星球團服、手拿應援物為偶像喝采。製作人詹仁雄也偷偷透露，原子少年總決賽將請到男團選秀的重量級前輩陳立農為少年助陣。

陳立農特別感謝詹仁雄的邀請，讓他有機會看到少年們為夢想認真努力。他分享先前看節目，對JPM與地球合作的〈那不是雪中紅〉以及坤達和火星合作的〈放手〉特別有印象，而選手中來自天王星的小孩充滿魅力的舞台的表演，令他印象深刻，讓他想到從前的自己，也很高興有機會能親自為選手們加油打氣。

《原子少年》總決賽即將有少年要正式出道，同是男團選秀出身的陳立農有沒有什麼建議給選手？陳立農希望選手可以努力把握獲得的一切：「不要飄、心態擺正，不忘初心的繼續努力。」他也暖心提醒還沒有辦法出道的選手不要灰心，「老天爺不會辜負你的努力，只要勇敢追求一定會看到成果。」

除了給予少年實質鼓勵，陳立農也以行動力挺，在《原子少年》舞台上首次與舞者老師一起表演專輯作品〈反轉未來〉，勉勵選手都能像〈反轉未來〉MV中無所畏懼的勇士。陳立農與舞者老師整齊劃一的動作與魅力滿分的表演讓現場選手直呼精彩，紛紛表示：「本來要準備上台很緊張，看完表演現在超興奮，也想趕快上台。」

《原子少年》每周日晚8點在TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV同步首播。全民領航員投票進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。