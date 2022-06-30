三對三籃球運動為FIBA（國際籃球總會）近年推動重點新興項目，分別於2018年雅加達亞運及2020年東京奧運首度列入大型國際綜合體育賽會正式競賽項目，風行於台灣及世界各國，富邦人壽今年投入企業資源響應國內最高等級、總獎勵約新台幣200萬元的2022「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，帶起一波籃球賽新熱潮，本周末在台北市信義區香提廣場舉行台北站賽事，吸引籃球好手展現球技、爭取勝利。

2022「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」台灣站賽事由FIBA國內唯一認證之Absolute 3X3聯盟舉辦，其為目前FIBA認證積分等級最高賽事，今年度台灣站賽事分南、北區各舉辦9回合將近190場賽事，吸引中小企業組隊參賽，每位選手皆可透過每一回合賽事戰績，累積個人國際籃球積分，而選手參與等級較高賽事，亦有助於快速累積積分。

「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」台灣站決賽勝出的冠、亞軍隊伍，可代表參加之後日本年終賽，挑戰更高等級賽事，提升台灣籃球能見度，爭取更佳國際排名積分。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期倡議健康促進領域，已連續7年舉辦「勇士系際冠軍盃籃球賽」、連續第6年冠名贊助UBA（大專籃球聯賽），推廣國內籃球運動不遺餘力，同時領先業界首創以健康促進理念之「富邦人壽 健康邦」LINE主題帳號，透過數位社群開辦雲端健走活動，以有趣的互動手法號召民眾規律運動、養成習慣，並響應金控贊助優秀運動選手及運動賽事，期盼成為國內運動最強推手，全力推展全民運動風氣。