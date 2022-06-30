時序將進入第三季，面對上半年全球貨幣緊縮、俄烏戰爭、大陸封城及供應斷鏈、停滯性通膨升溫，期待下半年黎明將至，投信投資布局展望建議，逢低分批介入優勢標的、掌握致勝關鍵，長多標的以定時定額布局台股、越股，趨勢主軸看好單筆布局長照REITs及目標收益主題基金。

日盛投信投資研究團隊表示，這波通膨為供給面的因素所致，但各國央行卻被迫大幅度升息，造成實質需求面的萎縮，是否能在短期解決通膨問題仍需觀察，但需求面萎縮的利率風險則為市場觀察重點。在股市循環中，情緒底後往往伴隨著股市底，之後才會出現業績底，在年初至今出現的股市大跌，投資市場情緒盪到谷底，此時倒是可透過主動型基金選擇質優的好公司逢低買進，投資勝率反而較高。

日盛投信台股研究團隊指出，受到俄烏戰爭、高通膨，及大陸封控等因素導致全球經濟成長放緩，市場銷量轉為保守態度，部分終端電子產品出貨下修，但市場已反映此部分利空，後市六大利多挹注下，台股啟動醞釀反彈行情：一是風險氣氛好轉，大陸封控最壞情況已過、陸續展開復工；二是美國通膨、升息力道趨緩、俄烏戰爭影響漸淡化；三是指數修正接近短線滿足點；四是台股已見顯著量縮／融資退場；五是台股將進入除權息高峰；六是市場已反應終端需求下修。

越南股市方面，日盛投信海外研究團隊分析，市場分析師針對越南企業獲利成長前景相當樂觀，2022全年胡志明指數成份企業獲利預計將達到29％的成長水準，不但領先全球，更大幅優於中、印企業，其中越南房地產、零售、出口、銀行等行業可望展現25％至40％的高度獲利成長，充分反映越南承接大陸、晉升「世界工廠」。

越南持續吸引外資進駐，即便4月股市拉回，外資仍持續買超越股，尤其包括眼光獨到的香港首富李嘉誠，4月也通過越南在地合作的地產商，會見越南胡志明市市長，籌畫基礎建設、住房、醫療及數位化等投資事宜，顯示越南經濟成長與企業獲利受到法人肯定。若在過去10年定時定額投資越南股市、成果亮眼，其中持有三年期平均報酬40.4％，且正報酬機率高達98％。

再來就景氣循環各階段來看，皆有不同引領市場表現的產業，目前正值美國核心通膨高於聯準會（Fed）預期值2％階段，即便下半年通膨可望見頂回落，仍將維持高於預期值2％一段時期。根據高盛統計，醫療照護及不動產REITs產業基於其必需消費的剛性需求、轉嫁能力強，往往在高通膨時期具備較大盤更優異的表現機會。

目前長照醫療REITs產業基本面強勁，資產負債表健康，近期基於有吸引力的債務資本市場條件下，大多數近期到期的債務已經進行再融資。儘管市場持續波動，但2022年該產業來說可望是落底回溫的初升段，加上價值面尚未恢復疫情前水準，因此第三季仍是投資布局的理想時機。另力求降低波動風險的目標收益主題基金，也是高防禦布局重點。