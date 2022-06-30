高雄29日新增4915例新冠肺炎本土確診個案，目前盛行率已達15.59％，整體疫情已明顯穩定、趨緩，一年一度的金曲獎即將於7月2日在高雄巨蛋盛大展開，但許多民眾擔憂人潮聚集恐會成為防疫破口，對此，高市府衛生局表示，相關防疫計畫已有妥善安排，藝人走紅毯時民眾也不會與其有所接觸。

衛生局指出，金曲獎的主辦單位1個月前就與高市府防疫團隊密切討論防疫細則，無論是室內外座次安排、分流，還有內部清消頻次及人力安排都有相關防疫計畫，也已經核定執行，請民眾及參加貴賓放心，另外，藝人走紅毯時，主辦單位也有設置貓道進行分流，藝人不會與民眾有擊掌、擊拳等接觸。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的屬於50到64歲民眾，百分比為19.3％，而0到4歲則是4.7％、5到11歲7.7％、12到19歲5.5％、20到29歲14.9％、30到39歲17.4％、40到49歲17.0％、65歲以上13.6％。