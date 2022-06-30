台東2年1度的南島國際美術獎邁入第7屆，受到疫情影響，徵件原截止時間原為7月1日，台東縣府今宣布延長收件時間至7月15日止，採線上報名且不限媒材。首獎3名各獲獎金40萬元，總獎金高達120萬元，歡迎藝術創作朋友們踴躍報名。

位居台灣東側的台東，除擁有天然的好山好水，厚實深刻的文化底蘊更為一大特色，而南島文化正是台東重要文化元素之一。台東縣府每2年舉辦1次的南島國際美術獎，期盼讓藝術家拓展藝術創作之能量，以當代省思與台東在地特質、山海自然及南島語族的人文脈絡、環境議題、生活記憶等，期待活動成為一個開放平台，展現世界各地創作者對南島議題的關懷。

台東縣長饒慶鈴表示，南島國際美術獎今年邁入第7屆，期望召喚藝術家打開世界之心，以山海自然及南島語族的人文脈絡、環境議題、生活記憶等元素拓展藝術創作能量，也希望透過良性競爭平台，鼓勵對南島文化有興趣的國內外藝術創作者從事具創造性的藝術活動，呈現南島語族歷史變遷與當下處境，以增進社會大眾的理解，進而擴大文化生命力。

第7屆「徵件型美術獎」著重於藝術展現，徵件不限媒材，採初、複審、決審3階段評審，決審由評審評選出10位（組）藝術家，並以佈展形式展演創作作品，採用線上報名徵件，報名時間延長至7月15日止，請至台東美術館官網填寫報名表單（https://tm.ccl.ttct.edu.tw/southisland/Register.htm）並上傳作品圖片，詳細作品規格請參閱「2022南島國際美術獎」簡章內容。

文化處進一步指出，「南島」是從「南島語族」（Austronesian）這個人類學名詞而來，意指居住於南太平洋及印度洋各島嶼之族群，分布北起台灣、東達復活節島、西到馬達加斯加島、南抵紐西蘭，其語言與人種眾多，居住地風景純淨、文化多元，許多文獻證明台灣是「南島語族」的原鄉，從台灣原住民族的生命情調中即可感受「南島」的文化風格內涵。