日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯，被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。而今（30日）她曬出在泳池拍的照片，鏡頭由上往下拍攝，畫面讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

天木純今（30日）在Instagram發文，表示自己到浴場泡湯，畫面中她正在水池內，天木純沒有化妝，素顏的皮膚白裡透紅，有如水煮蛋一樣光滑白嫩，她舉著手機自拍，由上往下的視角將身材曲線全部看光，天木純穿著藍色比基尼，不過因為上圍傲人，胸部擋到視線，只能看到一部分美腿，由於胸型過於飽滿，比基尼無法全部包住，視覺效果看上去像兩個大寫的W，可見美胸豐滿程度，性感畫面令許多粉絲看到血脈賁張。

除了上往下視角，天木純還拍了一張彎腰照，仍然是同一套藍色比基尼，飽滿美胸讓粉絲一覽無遺，她在限時動態曬出照片，並使用7種語言和粉絲們打招呼，她近期更新Instagram簡介，透露最近正在學中文，許多限時動態也親手寫下「早上好」的中文字和粉絲問好，直播中也會使用多種語言和大家問候，雖然只會簡單的日常用語類型，不過仍讓世界各地的粉絲感受到她的用心，許多人也猜測天木純未來是否有進軍日本之外國家的打算。