市公所選定40本花蓮在地作家與主題書，充實飯店原本的閱讀室。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

本土新冠肺炎疫情趨緩，花蓮暑期訂房率超過7成，花蓮市公所在暑假期間推動「閱讀旅行箱，帶你去翱翔」計畫，選定「藍天麗池飯店」閱讀區，由市公所提供系列主題好書，迎接遊客在飯店親子共讀，也讓大家知道花蓮城市觀光好山好水好環境外，更有濃濃書香味。

市長魏嘉賢表示，去年開始推動閱讀旅行箱，首站與單車渡假飯店璽賓行旅Kadda Hotel合作，這次則與藍天麗池，一起用好書迎接暑假人潮到來，希望來到這裡的旅客，都能放鬆心情，除了看花蓮的山與海美景之外，也能在閱讀中找到不一樣的感受，未來會持續與花蓮各家飯店業合作，一起攜手推動閱讀、推動觀光。

由市公所選定40本花蓮在地作家與主題書，充實飯店原本的閱讀室，包括有生態主題書、海洋類繪本等等，都是花蓮市圖書館最受歡迎與最新的圖書，還有精油芳療類書籍，希望讓旅人能紓壓一下，放慢腳步。

飯店總經理許振堂表示，藍天麗池在7月1日起，將成為東部第一間全蔬食的飯店，同時推廣綠色旅遊跟永續環保，飯店也不再提供一次性備品，很感謝花蓮市公所帶來的館藏新書，充實了原本的閱讀室，特別是生態主題書，也呼應了飯店關心環境、環保永續的理念。

40本熱門新書陳列在飯店大廳左側的選書室，住宿房客可在閱讀室閱讀或向櫃台登記借回房間，退房時歸還即可。為鼓勵旅客一起推廣閱讀，7月1日起，住宿旅客於藍天麗池FB打卡按讚，即可獲得文化部第43次優良讀物，花蓮在地作家韓麗蓮著作「詩的小宇宙」新書，數量有限送完為止。