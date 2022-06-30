雲林縣政府興建虎尾鎮平和國小非營利幼兒園，減輕家長育兒負擔。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府針對縣內人口不斷減少，為減輕育兒負擔鼓勵生育，規畫興建非營利幼兒園，30日舉行虎尾鎮平和國小非營利幼兒園動土典禮，雲林縣長張麗善表示年輕人不想生育，很大原因在於孩子的養育問題，因此須廣設非營利幼兒園，讓年輕人願意生、容易養，幼兒園預計明年啟用，可招收106名幼兒。

雲林縣人口數最多曾達80餘萬，但因少子化影響，今年1月年已跌破67萬大關，出生人數比死亡人數少是主因，次因是遷入人口數比遷出少，為了鼓勵年輕人生育，縣府這幾年廣設非營利幼兒園，並邀私立幼兒園加入准公共托育行列，減少家長養育幼兒的支出。

張麗善表示，她上任時虎尾鎮僅有1家公立幼兒園，後來陸續成立中正非營利幼兒園、中溪國小附設幼兒園、虎尾非營利幼兒園，加上平和國小非營利幼兒園，逐步滿足家長的需求，讓孩子可以就近、就地獲得更優質、優惠的幼兒教養。

張麗善說，近年來年輕人有晚婚甚至不婚趨勢，因此縣府積極舉辦未婚聯誼活動，並推出結婚專屬好禮，鼓勵年輕人結婚生子。再配合非營利幼兒園，減輕家長育兒的負擔，多管齊下，希望打造雲林成為友善婚育城市，讓雲林人口可以止跌回升。

縣政府指出，平和國小非營利幼兒園原本可以更早動工興建，但因原物料飆漲加上疫情影響，工程流標了14次，最後在各單位努力下，總算於6月完成招標。幼兒園預計明年完工，招收名額為106名，包含1班16人的幼幼班。