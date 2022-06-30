大安農會總幹事蔡建宗（左二）特感謝李庭歡（中）老師，將農會原味肉鬆融用在產品中，為地方傳統農業締造新榮景。（大安農會提供／陳世宗台中傳真）

台中市大安區大安國中老師李庭歡，以在地食材推廣食農教育，榮獲荷蘭國際餐飲挑戰賽金牌獎，她以在地大安食材並結合大安農會飛天豬產銷履歷原味肉鬆，讓學生動手實作推廣在地產業美食，跨文化推廣台灣美食料理。大安區農會總幹事蔡建宗30日特前祝賀，並感謝將農會原味肉鬆融用產業美食中。

蔡建宗指出，李庭歡老師2018年起，每學期都將課程安排在地農產食材，讓學生動手實作在地產業美食。台灣習俗文化中，時常將湯圓與節慶做結合，湯圓是甜食，吃多了會比較會覺得膩；特將作品製作大人及小孩都喜愛的麵包系列，又突發奇想地把湯圓圓滿的外型結構留著與大安農會產品做結合。

大安農會表示，106學年開始大安國中校長，領先帶領著走進新課綱與在地化教學，第一年從在地食材「芋頭-芋樂安中」，由饗芋美食帶領各班學生創作10種以上芋頭料理。107學年「蔥明安中-蔥滿理饗」，學生自做午餐課程。108學年「佩佩安中-佩佩豬式會社」，除料理也讓學生激發想像力與創造力。

大安國中109學年「安農米香-傳到安中」，與社區大安農會做結合，農會大力提供食材給學生教學做使用，每件食材都有驗證標章，讓學生實做課程中做得開心、吃得安心；並透過在地食材、文化及學校的推廣，讓學生們對家鄉更加了解與認識。

蔡建宗強調，大安國中讓農會食材能在課程上，自由發揮並與在地產業做結合，也讓製作肉鬆慶元宵作品參加荷蘭國際餐飲挑戰賽得到「地方觀光伴手禮金牌獎」，帶動產品產地效益並延續安農核心價值，以「安心呷˙農為您，共好和公益」，為地方傳統農業締造新榮景，並打開國際知名度。