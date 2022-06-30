台股史上前五大單月跌點。（圖／陳友齡製圖）

台股今（30日）重挫414點，累積6月份蒸發1982.04點，創下1987年後第五大單月跌點，而台股史上單月最慘崩跌紀錄，是1990年6月的2241.3點，當年台股在2月衝上12682高點後8個月內摔至2485點，瞬間蒸發萬點，讓許多投資人面臨嚴重虧損。

台股史上前五大單月跌點，排名第一是1990年6月下跌2241.3點（或30.74%）第二是1988年10月跌2176.92點（或25.91%）第三則是1990年5月跌2001.49點（或21.54%）第四則是1990年8月跌1982.93點（或35.29%）第五名則是2022年6月的1982.04點（或11.8%）。

前五大有三次是在1990年發生，背後原因與當時的全民炒股風氣有關，1988年年初台股指數僅2300點左右，但當年9月就飆到8800點，雖然當時出現時任財政部長郭婉容復徵證所稅而出現無量下跌19天的狀況，仍無法阻擋台股指數繼續衝，1990年2月台股攻上12682點，買股票也成為全民運動。

財信傳媒董事長謝金河曾表示，當時全民玩股票，股價炒到離譜地步，當年台灣有6家金融股股價逾千元，「國泰人壽炒到1975元，EPS8.52元，每股淨值21.5元，回推本益比231倍；三商銀漲到1110元左右，而台火靠土地資產，漲到1420元，是大投機時代，超高本益比、股價淨值比、殖利率1%都沒有，最後股價終於崩潰。」

1990年台股開始狂殺，從12682點開始下跌，最低觸及2485點，同年底加權指數收在4530點，全年跌幅高達52.93%，而12682點這個歷史紀錄一直到2020年7月30日才以12691點打破。以史為鑑，1990年股災也是許多資深投資人心中印象最為深刻的一段歷史。