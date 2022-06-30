台南市改善目加溜灣大道工程已完工，工務局報告施工過程與改善內容。(劉秀芬攝)

台南市改善目加溜灣大道工程已完工，人行步道也同時改善。(劉秀芬攝)

南科發展已成為台南市重要經濟命脈所在，聯外交通道路品質益顯重要；其中南科特定區L、M區聯外道路目加溜灣及西拉雅大道，路面長期凹凸不平引發民怨，市府向中央爭取近1億元經費，徹底改善這兩條路路況，已完工的目加溜灣道路平坦度達國際標準等級，市長黃偉哲30日親自前往視察驗收品質。

台南市獲營建署前瞻計畫核定經費3950萬及6200萬元，推動「善化區目加溜灣大道提升道路品質計畫工程」及「新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程」，進行基底層、道路、排水系統及人行環境改善；工務局表示，目加溜灣大道已先行完工，西拉雅大道待台電管線遷移後即可動工，預計11月完工。

工務局表示，目加溜灣大道道路優化工程長度2.5公里、寬25公尺，道路銑鋪採用改質瀝青，並以路平高規格標準施作，監造單位分別於鋪面施工前及主道路完成後，依國際糙度指標（IRI）進行道路平坦度檢測，其檢測平均數值，由4.58 m／km提升至2.38 m／km，符合國際水準道路等級規範。

黃偉哲也坐上IRI檢測車，體驗道路平坦度檢測的過程，他感謝中央與地方的配合，希望提供南科周邊的市民優質平整的道路，不管是騎機車、開車或是走在路上，都可以感受到用路變得更加舒適安全了。

工務局表示，每半年會進行IRI檢測，針對平坦度改變太大區域進行調查，找出原因，例如是否為重車煞車、轉彎輾壓頻率較高，再找出改善方法。

此外，改善工程更以「人本交通」為設計概念，將路口人行環境一併改善，台19甲2處路口配合完成交通號誌及警察監視系統線路移設，兼顧行人安全舒適的用路體驗，寬150公分的人行道改為粉光壓實的混凝土工法，居民行走休憩更舒適。