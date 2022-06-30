東勢街車道寬度將縮減為3.8公尺，希望降低來往車速。（摘自醒之暖暖臉書／張志康基隆傳真）

暖暖區東勢街是基福公路的最前端，每到假日往往有大量車流。但這段路處處補丁，而且補丁高低落差又大，不管開車或騎車，總是險象環生。再加上市府將道路兩側都劃設紅線，也讓附近民眾少了許多停車空間。不過，今年夏天東勢街的路況將有機會得到改善。

日前，基隆市議員連恩典及王醒之與市府交通處、工務處等單位會勘，暖暖東勢街長年以來道路鋪設以及停車問題，預計在8月前將有機會得到改善；另外，電桿下地工程也在陸續進行，包括路況及天際線，都可望在今年夏天逐漸改善。

王醒之表示，今年3月東勢街進行人行道工程及道路刨鋪後，市府便將正榮二號橋至東勢街41號的道路兩旁劃設紅線。不少當地民眾紛紛向地方議員反應停車空間減少，且車輛的速度變快。

在日前的會勘後，基隆市交通處決議將調整當地標線，除轉彎處仍維持禁停車輛外，山側將抹除紅線恢復舊有的白線。也將雙向車道自4.5公尺縮減為3.8公尺，希望能夠降低車速。

另一方面，東勢街因為地下管道複雜，各單位往往先後挖路施工，造成道路到處是補丁，且高低落差很大，行駛起來險象環生。連恩典表示，工務處允諾8月初前開始進行道路及路基全面改善工程，但受限於各單位管線的協調與遷移尚未完成，實際開工日期還沒有確定。

王醒之也表示，經過長期的協調，解決各種管線及設施用地問題後，水源橋頭到東勢街、東碇路口台電電桿地下化工程仍在進行，整體來說，雖然附近民眾仍需忍受一段時間的施工，但今年夏天有機會看到變得更好、更符合民眾需求的東勢街。