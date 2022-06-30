國際愛地芽協會台灣分會等認為，衛福部委請樂生療養院，施作連接捷運迴龍站1號出口與第二人行陸橋之入口意象工程，未經環評且環保署沒有命其停工並裁罰，提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，衛福部並未違反環評法，環保署也無怠於執行職務之情形，判決駁回訴訟。

北高行政法院認為，入口意象工程獨立於「樂生園區整體發展計畫」而為，並非必然屬於「樂生園區整體發展計畫」一環，這個規劃案之執行內容，只涉及樂生療養院「入口之裝置藝術意象，且主要為植栽景觀工程、無障礙坡道及通道陸橋之設置等設施。

合議庭指出，該規劃案非環評法規定應踐行環評程序之開發行為，衛福部未實施環評即委請北市捷運局施作第二人行陸橋工程，並委請樂生療養院施作入口意象工程，尚未違反環評法規定。

合議庭表示，該規劃案工程既非現存樂生療養院舊院區之範圍，也與捷運新莊線工程無涉，只為連結現存樂生療養院舊院區與捷運迴龍站而另興建之設施，此捷運出口動線之設計，並非不能與樂生園區整體發展計畫或未來之漢生園區切割，尚不致架空環評審查監督機制之功能。

北高行政法院認定，衛福部沒有違反環評法規定，環保書無命其停止實施開發行為並處以罰鍰之依據，國際愛地芽協會台灣分會等提起本件公民訴訟，無理由，應予駁回。