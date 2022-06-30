全球最大的記憶體晶片生產國南韓，根據官方公布數據，該國5月晶片庫存年增加53.4％，創下逾四年來最大增幅，而半導體的出貨量與產量也放緩，顯示由於全球對電子用品買氣趨緩，記憶體晶片需求已明顯降溫。

根據美國財經媒體報導，南韓半導體庫存自去年10月以來持續增加，南韓統計局表示，5月全國晶片庫存較一年前暴增53.4％，創下2018年3月以來最大增幅；至於5月半導體出貨則年成長8.9％，是2019年10月以來首度低於雙位數成長，產量也僅成長24.3％，是2021年2月以來最小增幅。

南韓經濟的最大動能是半導體，該國主要生產記憶體晶片，應用在各類產品包括智慧手機、筆記型電腦、汽車等。在南韓晶片庫存大幅增加之際，也讓市場對景氣有雜音，擔憂通膨、利率上升、消費者信心惡化以及俄烏戰爭可能不利全球經濟成長。

目前半導體景氣前景不明朗，很多科技業者股價跌跌不休。韓國半導體雙雄三星電子與SK海力士，從2022年迄今，股價分別下跌27%以及29%。