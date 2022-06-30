歐盟理事會6月29日針對「55套案」中重要立法提案達成立場共識，準備與歐洲議會就整個套案展開談判。KPMG安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，歐盟理事會達成共識，歐盟在應對氣候變遷議題將處於領先地位。

55套案是由歐盟委員會於2021年7月14日提出，透過碳排放交易體系、碳邊境調節機制（包含碳稅）及社會氣候基金等計畫，預計使歐盟在2030年之前將1990年溫室氣體淨排放量的水準減少至少55％，並在2050年實現氣候中和。

陳彩凰表示，先前在2022年6月6日至9日召開的歐盟議會全體會議上，針對公共衛生和食品安全委員會編寫的碳排放交易體系修訂報告提案產生了激烈分歧，導致該改革案以53％多數票被否決。然而，改革案並未被完全否決，歐洲議會投票決定連同碳邊境調節機制、社會氣候基金，將文本一併送回修訂，因為歐洲議會一致認為這三案具高度關聯性，無法單獨進行投票。修訂後的提案於22日再次提交至歐洲議會審議，此三案均獲得通過，隨後即提交至代表歐盟各成員國之理事會進行討論。

如今歐盟理事會已贊成立法提案內容，後續即可與歐盟議會開始進行下一步談判，在最終法律文本上達成協議指日可待。隨2023 年元旦預期實施CBAM的日期迫在眉睫，全球針對氣候變遷行動不斷加強，陳彩凰建議，台商對於產品出口至歐盟的公司應盡速開始評估其營運和價值鏈的碳足跡，並檢視營運架構，以避免發生額外之成本。