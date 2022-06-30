財長蘇建榮29日頒贈「一等財政專業獎章」給行政總處前人事長施能傑，令人好奇的是，人事長怎會跟財政有關聯？原來是施能傑協助財政部補足人力缺口。

財政部官員指出，過去海關退休潮引發花花班現象，也就是同一人反覆值夜班、早班等，導致班表看起來像花瓣，形成超時加班與過勞情況。另國庫署查緝私菸人力不足、國稅局職務列不合理等現象也持續多年，在施能傑與財長蘇建榮、前財長許虞哲團隊多年努力，近年財政部才能補足人力缺口。

為表彰施能傑對於健全財政人事體制專業貢獻，財長蘇建榮部今29日藉由部務會報機會，在財政部一級主管、所屬機關首長及人事總處人事長蘇俊榮等觀禮見證下，親自頒贈「一等財政專業獎章」，表達財政部對施能傑敬意與感謝。

財政部強調，我國財部掌管全國財政事務，業務涵蓋國庫、賦稅、關務、國有財產等範疇，有鑑於近年關務署因應防堵非洲豬瘟疫情、海空運快遞貨物量遽增、司法院釋字第785號解釋衍生輪班人員健康權保護議題；國庫署因事權調整、政策需要或相關法案修正等新增多項業務；國有財產署業務量龐大，財政部提出各項人力調整、員額增補及待遇改善等需求。

財政部表示，施能傑以務實持平、客觀公正的態度，予以專業指導及大力協助，促成財政部所屬國稅局職務列等合理化、充實關務署人力員額、健全財政資訊中心編制架構、解決國庫署查緝私菸人力不足、建立國營事業績效待遇、調增國庫署及國有財產署業務人員待遇，不僅鼓舞整體財政團隊士氣，對強化財政組織功能及提升行政績效，影響深遠。