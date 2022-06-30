櫃買中心30日表示，近期國際主要股市及台股市場均震盪劇烈；櫃買中心呼籲，投資人應理性審慎看待近期股市行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心表示，近期受到全球通膨及美國經濟數據表現不佳影響，國際主要股市行情波動較大，連帶影響櫃買市場表現，櫃買市場本益比於6月29日來到17.6倍，已低於109年3月新冠疫情爆發前的低點；櫃買中心進一步表示，觀察上櫃股票基本面，今年1至5月累計營收為1兆1,164億元，較去年同期成長約8.35％。

另截至6月29日，已公布配發110年度現金股利之上櫃公司計567家（達全體上櫃公司之七成以上），其中配發現金股利每股達10元以上者計34家，每股配發5至10元者計69家，每股配發2至5元者計187家；在現金殖利率方面，10％以上者有25家；5％至10％者有231家；2％至5％者有215家，顯示上櫃公司整體基本面穩健且營收表現維持動能，投資人無須過度擔心；因應近期股票市場波動較大，櫃買中心提醒，投資人應依本身投資策略，理性審慎投資。