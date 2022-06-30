（清景麟教育基金會30日捐1,387萬元，協助燕巢4大弱勢族群，中排左4為高雄副市長林欽榮，右4為清景麟建築團隊董事長林聰麟。圖／顏瑞田）

清景麟建築團隊設立的清景麟教育基金會，30日舉辦「愛在燕巢」公益捐贈記者會，在高雄副市長林欽榮的見證下，清景麟建築團隊董事長林聰麟捐贈1,387萬元，給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點、以及慈德育幼院四個單位的代表，受益的燕巢鄉親達3,850位。高雄副市長林欽榮說，希望企業經營有成，都能善盡企業社會責任。

清景麟教育基金會「愛在燕巢」公益捐贈記者會，30日在IFC國際金融中心的接待會館舉行，高雄副市長林欽榮、財政局長陳勇勝、社會局長謝莉莉、農業金庫協理陳宏仁等多位政金人士多人與會。

高雄副市長林欽榮致詞時，引用慈德育幼院合唱團小朋友的歌詞之一「謝謝你，讓世界更美好」，讚揚清景麟教育基金會的善行義舉，也呼籲企業在經商有成的同時，善盡企業社會責任，協助、照顧弱勢。

林欽榮表示，受到疫情的影響，社會善款變得更少，而清景麟教育基金會一次捐贈1,387萬元給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園日照關懷據點、以及慈德育幼院，可說是「在地的暖男」，清景麟建築團隊董事長林聰麟事業有成，回饋鄉親的善行，讓人感動。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，他出身燕巢農家子弟，三代務農，2017年起，成立清景麟教育基金會，持續5年多來，從距離高雄最遠的偏鄉、最高山的原住民開始，協助偏鄉弱勢，也提供急難救助協助家鄉燕巢的學子安心就學。

他說，今年有感於疫情長期以來，對部分燕巢鄉親造成的影響，特別擴大關懷層面，挹注60歲以上農民、弱勢家庭生活補貼與急難救助金，並支持燕巢家園日照關懷據點服務在地身心障礙青年、慈德育幼院守護離院生回歸原生家庭持續到宅關懷，實質達到燕巢首度全方位照護的善舉。

林聰麟表示，在自己成長、創業的路上，受到許多人的幫助，現在有能力，轉而來幫助社會上有需要的人，「取之社會、用之社會」一直是集團企業的理念，在投入公益幾年來，總共花費5,000萬元，發掘了許多溫馨或是振奮人心的故事，都成為鼓舞清景麟團隊繼續奉獻社會的動力，在未來，基金會也會持續投入，並依循2030永續發展目標（SDGs）朝「消除貧窮」、「良好健康與社會福利」及「優質教育」共同來努力，期盼相關作為可以影響更多企業，帶來更多正向循環的美好事物。