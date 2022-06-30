香港城市大學校花梁允瑜去年參加港姐選拔，疑因舊愛報復流出過往她對著鏡頭飆髒話的一支不雅片，讓她止步在前12強。近來梁允瑜事業運大開，被TVB簽進當藝人後還有各項戲約上門，近日有人在IG問她是不是被包養了？她也坦率回應：「我也想」。

梁允瑜過去參賽時，原本是媒體看好的大熱門，沒想到因一支她開罵前男友飆髒話的影片，讓她無緣前三名，原本外界以為她就此絕緣於演藝圈，幸好今年初獲得TVB賞識簽約成藝人，還加入偶像胡定欣的電視劇《破毒強人》，當時她接受《東網》專訪，被問到曾客串《愛．回家之開心速遞》的喝醉女子一角，是否會擔心外界給她刻板印象？她大方回應確實是做錯過事，但會用人生經驗帶進角色，反問：「人誰無錯呢？」

出局港姐比賽後，梁允瑜則曾坦言有段時間心情低落，但因為曾志偉的一句話才點醒了她，原來是曾志偉曾開導她說：「冠軍只會有一個，其他都會被稱呼落選港姐」，讓她頓時茅塞頓開，決定開始努力發展事業，近來更是多次常親上火線回答酸民提問。

梁允瑜近日在IG跟網友玩匿名問答，有人要她老實說是不是被包養？她說：「我也很想，被人包還需要這麼忙工作？Sorry我喜歡自食其力」，有人虧她：「愛慕虛榮，進大電視台，選港姐，沒得釣金龜婿，聽到都心涼了」，梁允瑜則說：「要看你怎麼定義愛慕虛榮，誰不想有錢有地位，但對不起我沒釣過金龜婿，我靠自己就夠了，不喜歡靠男人」，而她在不雅片中一邊吃魚蛋一邊罵髒話的畫面也成經典，有人問她打不打算開魚蛋店？梁允瑜更高EQ自嘲回：「那有人要資助我嗎？」