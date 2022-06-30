香港女星阿Sa(蔡卓妍)長相清甜，18歲就被挖掘出道，跟阿嬌(鍾欣潼)合組女子團體Twins，無論是團體或solo皆創造亮眼成績，近年轉戰大陸娛樂圈，再度收獲不少人氣，她也抓緊機會經營社群，大方曬出1張全素顏近拍，不過網友們還是被她的外貌電暈了，紛紛推爆：「這童顏也太逆天了吧！」

阿Sa日前在IG曬出素顏近拍照，透露已連續睡了12個鐘頭，可見她臉上並未擦上任何化妝用品，頭髮也僅是簡單分向兩側，不過女神就是女神，被她動人美貌詮釋過後依舊美翻，尤其皮膚Q彈有光澤、肌膚又是充滿彈性，睡飽後的臉蛋神采奕奕，笑起來宛如18歲的高中生少女般。

現年阿Sa已39歲，不過當粉絲看見她的凍齡皮膚和身材，實在很難令粉絲想像有到這個歲數，網友們紛紛誇獎道，「睡飽素顏美啊」、「妳怎麼會這麼漂亮呢」、「寶貝SaSa，好好吃飯睡飽飽」、「這素顏也太逆天了」、「還是我最喜歡的阿Sa女神」、「我喜歡癡癡地望著妳」、「完全沒變過就是18歲臉」。

事實上，阿Sa原是一位模特兒，直到2000年才首次投入拍攝拍攝，2年後出演港台合作大片《齊天大聖孫悟空》，在其中飾演紫藍仙子一角，表現生動有趣，因而給人留下深刻印象，近來報名知名陸綜《乘風破浪的姐姐》，才又讓台灣觀眾再度看見她的容貌，同樣驚呼「怎麼都沒有變過」陷入滿滿回憶殺。