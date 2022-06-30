金門今天新增106名確診者，累計5225例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(30)日新增106例新冠確診個案，累計5225例。連日來，每日平均仍有百例，引起鄉親關注。縣府提醒，機構社福照護系統工作人員等4類人明起可接種第2劑追加劑，再進一步提升保護力。

金門今天新增106名確診者，累計5225例。目前收治中74例，其中無症狀或輕症66例，中症7例，重症1例；確診者居家照護670例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者149人，目前居家隔離314人，解除居家隔離157人。

縣府表示，地區近期日增確診數約為百例左右，鄉親們如有陸續出現發熱、乾咳(喉嚨沙啞)、肌肉痠痛、失去味(嗅)覺等症狀時，應即時就醫，避免造成更嚴重的確診的後遺症，以及延誤就醫治療的時機。

另中央流行疫情指揮中心29日表示，為再提升相關工作人員免疫保護力，自7月1日起，提供高風險族群工作人員，可接種第2劑追加劑；建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，經評估自身風險後有意願接種，可持工作證明文件前往金門醫院、5鄉鎮衛生所及8家合約診所預約接種。