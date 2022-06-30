大陸「國防部發布」微信公號消息，大陸國防部新聞局副局長、發言人譚克非大校6月30日下午主持例行記者會，就外媒報導，美國防部匿名官員稱，柬埔寨允許中國軍隊獨家使用雲壤海軍基地部分設施，該專案「缺乏透明度」。中方計畫通過建設全球基地網絡提升軍事投送能力，並監控美軍兵力行動，威懾美軍海外基地。譚克非回應，有些國家有些人喜歡懷抱成見、以己度人，戴著厚厚的有色眼鏡，自然看什麼都「不透明」。中方敦促這些人停止翻炒所謂「中國軍事威脅」，多做有利於維護地區和平穩定的事情。

譚克非指出，個別媒體持續炒作中柬之間正常的交往合作，完全是別有用心。「信任如樹、守望相助」，中國和柬埔寨是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、正當合理。6月8日，中國援助的雲壤海軍基地升級改造項目正式開工。該專案是中柬兩國相互尊重、平等協商的成果，是中柬兩軍鐵桿情誼的象徵，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐，不針對協力廠商。柬埔寨國防部也對此發布消息，表示雲壤基地改造旨在加強柬海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力。

譚克非強調，中方始終以維護地區和世界和平穩定為己任，而有些國家有些人喜歡懷抱成見、以己度人，戴著厚厚的有色眼鏡，自然看什麼都「不透明」，還容易患上疑心病，覺得別人事事針對自己。中方敦促這些人停止發表不負責任的言論，停止翻炒所謂「中國軍事威脅」，多做有利於維護地區和平穩定的事情。