《怪奇物語》第4季第2輯明天上線，重要角色恐領便當。（Netflix提供）

Netflix人氣影集《怪奇物語》睽違近3年回歸，恐怖中交織友情與愛情的故事持續牽動全球粉絲，第4季第1輯上架首週便吸引3.35億小時的總觀看時數，並在6月14日以總觀看時數7.81億小時的紀錄，首播不到3週便打破《柏捷頓家族：名門韻事》第2季創下的28天吸睛6.56億小時紀錄，重新奪回Netflix英語劇集收視冠軍寶座，這段期間更締造第1至4季同時霸佔Netflix全球收視榜前10名的奇景，新舊劇迷無不流連在「上下顛倒的世界」中。

第4季第1輯自5月底上架後，再度帶領觀眾重回懷舊感醉人的80年代，但在全新反派「威可那」堪稱全劇集最駭人的能力威脅下，令人窒息的恐懼全面吞噬了一閃即逝的復古情懷。雖然劇中時間距前季只過了6個月，霍金斯市的大小朋友在本季卻都有了劇烈變化，第4季第1輯結束時，三大主線的主角群都陷入了令人屏息的絕境，故事更全巧妙地接回第1季的原點。

在第4季第1輯中，上季逃過死劫的「吉姆」大衛哈伯在 「喬絲」薇諾娜瑞德與「莫瑞」布瑞特吉爾曼的跨國援救下，終於智取了首季惡獸「魔王」，但一行人由俄羅斯回到故鄉的歸途仍險惡不明。情勢最危急的恐怕就屬再闖「上下顛倒的世界」的「史帝夫」喬·奇瑞與「南西」娜塔莉亞戴爾，2人不僅都還未脫離異世界，南西更已落入威可那的掌握，被迫面對第一季揮之不去的深沉夢靨。

在上季失去能力的「伊萊雯」米莉芭比布朗，在第4季第1輯意外重回由首季回歸的「布雷南博士」馬修莫汀懷抱，雖終於逐步找回能力，也釐清了霍金斯實驗室慘劇之謎，但意外揭露的威可那真實身份，則將兩人交纏成難以剝離的雙極螺旋，就連「上下顛倒的世界」真面目都呼之欲出。

第4季第2輯預告中威可那低沈宣告：「妳的朋友們已經沒救了」，被劇迷解讀為難以挽回的惡兆，無不憂慮主角們的安危，近來主創與演員們受訪時，也頻頻透露重要角色領便當的消息，始於「威爾」諾亞許納普惹出的紕漏，日前他上吉米法隆主持的《今夜秀》，被問到第2輯的發展時，諾亞脫口而出「有幾個人會死」，被吉米抓包劇透的他，竟又雪上加霜地說「但我又沒說是誰」，引爆網路哀鴻遍野。

令人意外的是，希望劇中人物領便當的最大旗手，竟是女主角米莉芭比布朗，她日前接受《The Wrap》訪問時表示，《怪奇物語》的演員陣容越來越龐大，本季演員們想拍全體合照時，竟然已到達鏡頭塞不下的地步，米莉打趣耍狠說：「真的需要開始殺掉幾個人」，還揶揄主創達菲兄弟心太軟、下不了殺手，鼓吹應該效法《權力遊戲》讓主要人物領便當，更直接向達菲兄弟大聲喊話：「殺了我吧！」

最讓劇迷憂心的是達菲兄弟日前接受《綜藝報》的訪問內容，當聊到米莉期盼能多殺幾個人物的發言，被追問觀眾是否要有心理準備面對第2輯發生更多角色死亡時，羅斯達菲坦然地說「我不是很想說，但我會很為第2輯中的人物們擔憂，絕對會」，並表示「這是比較黑暗的一季，這些孩子也已經不是孩子了，所以每個人都有危險。一直有著一種不詳的感覺暗示結局不會太好，但到底是好還是不好，你們必須親眼揭曉。」

第4季第2輯雖然只有2集，但長度分別為1小時25分與2小時30分，以電影級的篇幅為扣人心弦的故事劃下似乎注定讓人揪心的本季句點。達菲兄弟在接受《帝國》雜誌訪問時透露，第2輯最後一集動用的特效鏡頭，竟比整個第3季的特效鏡頭加起來還多，最大看點是一段長達1小時不停歇的高潮戲碼，羅斯·達菲表示：「那是我們嘗試過最複雜的拍攝，充滿張力與恐懼，播放時間就算以電影的標準來看都很長」，並再次令劇迷焦慮地說：「接著，只能說一切都完蛋了。」

《怪奇物語》第4季第2輯將於明（7月1日）下午3點在Netflix上線。