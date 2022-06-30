路透社30日調查報告，因菲律賓央行升息速度過於緩慢，故看空該國貨幣披索的也大增。不過，在中國大陸祭出更多激勵措施，以及鬆綁抗疫規定後，當初做空人民幣的反而愈來愈少。

經路透社訪查，多數匯銀人士認為，菲國央行6月最多應僅升息1碼，對大漲通膨來說，根本是螳臂當車無濟於事。同時，做空披索的部位來到少說4年最高。

根據統計，在菲律賓升息不積極之下，2022年迄今，披索兌美元匯價已貶值約7%，且在16年半位置游走。菲國央行指出，會考慮是否升息多一點，好讓披索止貶。不過，沒必要隨著聯準會調高利率而跟著起舞。

美國銀行(BofA)認為，在景氣復甦仍然脆弱，以及重開邊境效益不大之下，慢慢緊縮貨幣或許才是比較好。

另外，中國大陸人行指出，會繼續保持人民幣匯兌價格彈性化，以及穩定匯價避免過於波動。還有，加上抗疫規定放寬，景氣復甦有望之下，看空人民幣的已經一天比一天要少。

東南亞最大國家的貨幣印尼盾，目前做空的有比較多，原因是，當地央行上周將利率維持在歷史新低沒變，並堅持採取相對溫和的升息立場。外界擔憂，此舉將會把印尼盾打入空頭。

至於南亞大國印度，因為當地通膨大增，加上油價大漲以及經濟成長沒力，使得印度盧比29日匯價，一度來到歷史新低。目前，看空盧比的部位至少也是4年以來最多。

而新加坡幣有可能會變得比較強勢，這個花園城市5月消費者通膨，寫下10幾年來最多，預計第3季零售物價將上漲4%左右的高點位置。其餘像韓元以及馬幣令吉，看空的小幅減少，泰銖則是相反。