和泰車(2207)轉投資國瑞汽車與桃園市勞動檢查處在桃園內定國小進行安全伙伴締結典禮。在桃園市政府勞動局羅崴駿專門委員的見證下，由勞動檢查處處長李賢祥與國瑞汽車股份有限公司簡文基副總經理簽署安全伙伴宣言，正式締結為安全伙伴，將整合彼此資源合作推廣職業安全文化。

國瑞汽車自2007年起開始推動校學兒童交通安全巡演，至今已演出近600場，累計參加的學童人數達9萬人，足跡遍及整個桃園市。今年更有幸與桃園市政府合作，加入了職場安全的元素，希望將安全文化向下扎根至校園內。本次活動委託國內知名的兒童劇團-「蘋果」劇團演出。表演主題是「國瑞超人–安全外送士」，以小朋友每天上下學的通勤狀況為例，透過搭配有趣的故事、豐富的肢體語言及互動問答，為小朋友們導入正確的交通安全常識並宣導職業安全的重要性。今年除了在內定國小演出外，也深入復興區的三光國小與巴崚國小巡演，此外由於疫情的影響另有17所小學採用影片播放的方式進行。不只針對小學的安全推廣，未來將持續與市政府攜手合作，將職場安全文化向高中職推廣。

重視安全是國瑞汽車的企業文化，過去獲得勞動部國家職業安全衛生獎「企業標竿獎」的肯定，本著回饋社會的理念，這次有榮幸與市政府合作共同推廣桃園市的職業安全衛生文化，也將以體感訓練，工廠參訪等更豐富多元的方式一起推廣職業安全，來協助市府達成安全文化扎根校園與守護勞工安全的重要使命。