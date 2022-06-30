菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）今天宣誓就任總統，他並讚揚父親的統治。小馬可仕完成長達數十年努力，讓馬可仕家族得以重掌國家最高職位。

法新社報導，暱稱「邦邦」（Bongbong）、64歲的小馬可仕在上個月總統選舉贏得壓倒性勝利，這是自1986年他的父親馬可仕被人民推翻以來，小馬可仕取得的最大勝利。

小馬可仕接替性格強悍的強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）；杜特蒂因造成大量死傷的反毒戰爭而聲名狼藉，並威脅要在卸任後殺死可疑的毒販。

在重振家族政治生命的最後行動中，小馬可仕在馬尼拉國家博物館舉行的公開儀式上，在數百名外交官、政要和支持者面前宣誓就職。

小馬可仕讚揚已故父親的執政成就，批評者則描述當時是侵犯人權和腐敗的黑暗時期，使國家陷入貧困。小馬可仕的母親伊美黛（Imelda Marcos）高齡92歲，也出席了他的就職大典。

在小馬可仕宣誓就職之前，杜特蒂在菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）接見小馬可仕。馬可仕家族在36年前逃離馬拉坎南宮，流亡海外。

數天前，菲國最高法院駁回一項要求撤銷上個月當選總統的小馬可仕參選資格的最終上訴，為小馬可仕宣誓就職清除障礙。

隨著物價上漲擠壓已經被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蹂躪的經濟，小馬可仕已將解決通膨、促進經濟成長和提高糧食產量作為他的首要任務。