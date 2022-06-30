金管會保險局長施瓊華今日表示，受到新冠肺炎疫情影響，防疫險理賠大增，金管會表示，已經表達所有的在途保單已經核保程序完畢，並且也有兩家產險公司下半年增資，除了國泰世紀產險之外，中信產險也將獲得母公司台灣人壽的增資40億元。

施瓊華表示，產險業的防疫顯在途保單審核完畢，總承保的件數543萬件。

施瓊華表示，12家產險公司都已經召開董事會，針對防疫保單對財務影響進行討論，其中已經有兩家公司確定下半年會增資，除了國泰世紀產險已經獲得核准增資100億元，台灣人壽董事會也同意將增資中信產險40億元。