上緯投控（3708）斥資15億元興建的「上緯集團產業創新園」，30日舉行上樑儀式，該園區以取得黃金級綠建築標章及銀級智慧建築標章為目標，並體現致力碳中和理念，預計2024年完工啟用。

座落於南投縣中興新村的集團營運總部「上緯集團產業創新園」，含土地及建物預計投資15億，園區佔地2,600坪，以融入與自然環境協調的規劃理念與永續綠建築概念，建築兼顧通風、採光、智能及綠化等概念，注重建物外觀、空調、照明等節能面向。董事長蔡朝陽表示，「上緯集團產業創新園」落成後將成為集團營運總部及前瞻研發中心，集團員工可集中辦公，有利整體營運效益的提升。

蔡朝陽，上緯創新園於設計階段時不僅考量建築設計與自然共存，同時也邀請集團員工共同規劃、踴躍大膽提出創意發想，共同規劃未來的辦公地點。上緯創新園除將成為中興新村新地標外，也將「致力碳中和．創生新材料」，讓上緯在淨零排放及循環經濟展現世界級的永續競爭力！」