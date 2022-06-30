你什麼時候要畢業？

時值六月，你是馬上要開啟人生新階段的高中畢業生，還是即將步入社會的大學畢業生，抑或是一聽到「畢業」兩個字就忍不住心頭一顫的「研究生」呢？對許多研究生而言，六、七月是個令人避之唯恐不及的時節，常要面對許多關於「畢業」、「論文進度」等讓人想一秒逃走的問題，每每被問起總是面有難色。

其實不只在畢業季，日常生活中面對背負著沉重論文壓力的研究生們，可是有許多千萬不能提出的禁忌問題喔！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了「研究生的十大地雷禁句」，如果你身邊也有研究生朋友，請務必要讀過一遍！

NO. 10 「請問助教……」

研究生在學期間擔任一、兩堂課的助教是再平常不過的事。助教的工作有時會十分繁雜忙碌，除了要影印資料、發布課堂公告、批改考卷外，還必須處理所有學生的大小雜事。雖說為學生解惑是助教的職責，但某些「伸手牌學生」的提問卻常讓人感到困擾。

像是任何雞毛蒜皮的小事都要問、提問的內容明明就有寫在課堂公告中等等，甚至還有人連寄信提問的格式、問題都亂七八糟難以理解，不然就是超沒禮貌，常讓擔任助教的研究生們忍不住崩潰，網路上也常會看見苦主助教們的發文：「寄信真的要有禮貌」、「有問題應該先試著自己討論而不是一直打擾助教」。

NO. 9 有要繼續讀博士嗎？

碩班到博班的過程在很多不了解研究生生態的人眼中就像高中升大學那樣，是一個理所當然的升學歷程。常會有人覺得「都讀到碩士了」當然要往上追求更高的學歷。不過對研究生而言，每日被論文進度纏身已經苦不堪言，根本不敢想像再往上念博士的日子。是否要念博士，對很多研究生來說是難解的一道題，網路上也常有人發文詢問「該讀博士嗎？」從職涯考量來看，其實會繼續念博士的人本來就不算多，但旁人有時候很難理解不繼續讀的理由，只會不斷追問，讓許多研究生們苦不堪言。「讀博士」這件事也漸漸變成別人揶揄研究生的梗之一，在網路上就常常看到有人問自己的研究生朋友：「簽博嗎？」

NO. 8 科技部計畫寫了嗎？

「科技部計畫」是讓許多研究生都聞風喪膽的名詞。研究所期間，常常會需撰寫所上大大小小的計畫。許多人都表示，寫科技部計畫的過程相當痛苦，常需要花費大把時間，折磨人的程度簡直跟論文有得比。

除了計畫本身的撰寫，還需要處理倫理審查問題，大費周章後的結果，甚至常常被判定為「不予通過」，讓人欲哭無淚。各種悲慘的經驗讓「科技部計畫」一詞成為研究生不願提起的痛，在面對相關問題時總是想摀起耳朵，不願再想起那段回憶。網路上就常常有研究生抱怨，「科技部計畫的流程超級煩」、「期末考已經夠累了，還被要求以科技部計畫優先」。

NO. 7 論文／實驗進度如何？

「論文」是研究生最主要的壓力來源，更是攸關能否順利畢業的重要關鍵。為了早日畢業，研究生們每天都被論文、實驗進度追著跑，一個弄不好可能還需要全部重頭來過，在研究所生涯，論文、實驗就像一個無限輪迴的大型地獄。

有時候研究生們也會想放下一切好好休息，但這時未完成的進度又會一直浮現腦海，根本不論何時都無法放鬆，簡直被折磨得苦不堪言。所以，下次遇到研究生時，千萬別再不識趣地問他論文進度，隨便戳別人的痛處。就曾經有人在網路上發起了「研究生禮貌運動」，呼籲大家：「切勿詢問研究生論文進度。」

NO. 6 指導教授是誰／找好了嗎？

很多準研究生在入學前就會開始找指導教授，若是動作太慢，名額很快就會被佔滿了，也常有教授拒收人的情形發生，因此「找指導教授」可以說是讓研究生們非常頭痛的問題，嚴重的話甚至會面臨找不到的窘境。網路上也常常看到有人發文詢問找教授相關的問題，還有人直接表示「找到崩潰」、「一直被家人問教授找好了沒壓力好大」。

在研究生面臨找教授困境時，不知情的旁人又一直詢問，無疑是雪上加霜。此外，也有人因為跟指導教授處不好、關係尷尬，而不喜歡跟別人談論相關話題。研究生和指導教授的關係有時相當敏感，因此相關的問題最好還是不要隨意提出。

NO. 5 畢業後要幹嘛？

很多人用盡全力考上研究所，又歷經千辛萬苦，好不容易走到碩士畢業的階段，可是卻突然感到迷茫。過去只要認真鑽研學術的生涯，突然轉換到出社會工作，頓時有一種失去方向的感覺。在這種思考、煩惱未來的時刻，若旁人還不斷逼問著未來的打算，真的會忍不住越來越慌。網路上也常有人抱怨「每天都被問工作找得如何」、「一直被關心求職進度壓力好大」。

其實這種煩惱是每個人都會經歷的，到最後未來的方向也會漸漸浮現。因此在面對即將畢業的研究生時，不要窮追猛打地提問，留給對方自己思考的空間才是一種禮貌的作法。

NO. 4 論文題目決定了沒？

論文是研究生80%的壓力來源，而論文題目，便是決定這個壓力來源日後發展的重要關鍵。光是決定一個論文題目，可能就耗掉研究生的半條小命。網路上就常看見各種慘劇，「做很久的題目到後期一直遇到瓶頸，最後被教授換題目」、「研究搞了幾年卻被迫換題目」。

論文題目有可能會被教授駁回，也可能會因為類似主題已經被別人做過而只能放棄，更慘的還有已經定好題目開始進行研究，最後卻又迫於種種原因窒礙難行，只能換一個新題目全部打掉重練。在論文一開頭就吃足苦頭的研究生們變得相當玻璃心，若是不小心問到相關問題，他們甚至有可能當場哭給你看。

NO. 3 論文投稿通過了嗎？

研究生常會需要將論文投稿至學術期刊，除了是個人對於學術生涯的追求外，有些教授也會要求學生必需達到一定的投稿量，因此這也是另一種形式的壓力。網路上也常常可以看見研究生的各種崩潰情形，「投稿數十次只有一篇通過」、「研究和投稿被退回來超級崩潰」。

投稿期刊並不是完成論文投出去就沒事了，還需要經過審查後才能刊登。有時候會出現不經審查直接被退回的情形，有時候根據審查意見修改後仍會被拒絕刊登，一篇論文往往要歷經波折才能投稿成功被刊登。這也讓研究生們將論文投出去後便整天提心吊膽，也非常害怕被問及投稿相關的問題。

NO. 2 什麼時候畢業啊？

「什麼時候畢業」絕對是所有研究生都不想聽到的問題，每天被論文、實驗、各種計畫以及其他事情追著跑，用盡全力但能不能畢業仍然要看指導教授的決定，充滿壓力的日子不知道什麼時候才會來到盡頭。

即使努力做好一切，但研究生仍然有可能因為各種因素拖延到畢業的時間，諸如論文進度不如預期、研究主題的各種突發狀況等等，讓研究生常常懷疑人生，也非常不喜歡被別人問「什麼時候畢業？」因為他們大概只能回答你：「我也想知道。」網路上也常常可以看見許多研究生抱怨，「真的不要再問我什麼時候畢業了！」

NO. 1 你研究這個要幹嘛？

一項研究的主題往往非常艱深，不是光看題目或是經由一時半刻的解釋就可以弄清楚的。有不少人喜歡對他人的研究指手畫腳，卻沒有真正去了解內容，只是很表面地評斷「這對未來有沒有幫助」然後拋出一句：「你研究這個要幹嘛？」

對於為了自己的論文勞心勞力的研究生而言，這無疑是一種冒犯。雖然過程有點痛苦，但每個人都是非常用心對待自己的研究的，若是真的想知道研究的內容及意義，可以抱著了解的心態詢問，而非先入為主的隨意評判。就有研究生表示，「輕視別人研究的人真的超沒禮貌！」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年06月16日至2022年06月15日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『研究生的地雷禁句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。